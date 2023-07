Incendi in Grecia, evacuati 1200 bambini da un campeggio estivo vicino Corinto

Incendi fuori controllo in Grecia. Secondo il sindaco del comune di Loutraki 1.200 bambini sono stati evacuati dai campeggi estivi in cui si trovavano a seguito di un incendio boschivo scoppiato nella località di villeggiatura di Loutraki, circa 4 km a nord-est di Corinto, come riporta il sito di Kathimerini. Un altro imponente incendio è attualmente in corso nella località di Kouvaras, circa 50 chilometri a est di Atene.

Massive wildfire in Kouvaras of Athens, Greece 🇬🇷



TELEGRAM JOIN 👉 https://t.co/9cTkji5aZq pic.twitter.com/hquRnZ8MTF — Disaster News (@Top_Disaster) July 17, 2023

Acropoli parzialmente chiusa

L'Acropoli di Atene rimarrà chiusa nelle ore più calde anche della giornata di domani e per il terzo giorno consecutivo. Lo hanno annunciato oggi le autorità greche a causa delle alte temperature che potrebbero raggiungere i 41°C. Sia nella giornata di ieri sia in quella odierna, il sito del patrimonio mondiale dell'Unesco e invaso dai turisti, ma a seguito della decisione presa dalle autorità greche non accoglierà alcun visitatore tra le 11:30 e le 17:30 locali. Da giovedì, quando le temperature dei termometri sono iniziate a salite sensibilmente, la Croce Rossa è stata schierata ai piedi dell'Acropoli per aiutare i turisti che potrebbero essere vittime di insolazioni o svenimenti e ha distribuito più di 50.000 bottiglie d'acqua.

Gli interventi

Le squadre delle Ong sono intervenute «decine di volte» per soccorrere i visitatori che negli ultimi giorni hanno sofferto malesseri.

Roghi vicino ad Atene

Alcune case nella località di Kouvaras, 50 chilometri a est di Atene, risultano danneggiate dalle fiamme dell'incendio boschivo che si è propagato nella località, come riportato dal sito di Kathimerini. Non ci sono invece notizie di persone in pericolo nella zona che è stata evacuata. In particolare, risultano essere state danneggiate alcune abitazioni vicino alle zone balneari di Lagonissi, Anavyssos e Saronida, dove si trovano molte case vacanza e un maneggio minacciato dalle fiamme è stato evacuato. Dopo le 21, ora locale, i forti venti che hanno favorito l'incendio dovrebbero attenuarsi secondo le previsioni meteo. Nikos Dendias, ministro della Difesa, ha reso noto tramite Twitter che le Forze armate greche stanno aiutando i vigili del fuoco a spegnere gli incendi in corso in Grecia, nella località di Kouvaras, in quella di Loutraki, nei pressi di Corinto, e a Kaparelli, in Beozia, con mezzi aerei e terrestri.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 19:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA