Lombardia, da oggi in farmacia è possibile revocare o scegliere il medico di famiglia e il pediatra

Da oggi, 5 luglio, i cittadini lombardi che devono scegliere o revocare il medico di famiglia e il pediatra potranno recarsi comodamente in una qualsiasi farmacia, a scelta tra le 3 mila presenti nel territorio lombardo. Per eseguire l'operazione, non è necessario ottenere un appuntamento, basta munirsi di Tessera Sanitaria Elettronica e presentarsi allo sportello della farmacia. Il farmacista, collegandosi alla piattaforma del Sistema Informativo Socio Sanitario di Regione Lombardia, effettuerà l'operazione in pochi minuti, dopo che il cliente avrà scelto tra i vari nominativi disponibili.

Fino a questo momento, per poter scegliere un medico era necessario recarsi in un ufficio delle Asst, oppure eseguire l'operazione online collegandosi al Fascicolo Sanitario Elettronico tramite Spid, procedimento complicato soprattutto per i più anziani: «Si tratta di un servizio importante che ha l'obiettivo di facilitare la vita ai cittadini, specie le persone anziane o che hanno poca dimestichezza con l'informatica» ha spiegato la vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti.

La stessa delibera prevede, che in un secondo momento, le farmacie saranno in grado di ristampare o rigenerare i codici Pin e Puk della Tessera Sanitaria, che permettono di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione, o i codici Pin utili per fruire di servizi regionali, tra i quali l'erogazione di assistenza integrativa e diabetica.

Per la presidente di Federfarma Lombardia, Annarosa Racca, si tratta di un ulteriore passo per rispondere in modo concreto alle esigenze degli utenti. Ha spiegato: «Dimostreremo ancora una volta di essere una risorsa in grado di portare la sanità più vicino ai cittadini, snellendo le procedure burocratiche».

Ultimo aggiornamento: Martedì 5 Luglio 2022, 17:19

