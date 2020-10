La Lombardia si prepara a sospendere tutte le lezioni in presenza? Cosa dice la delibera regionale

Si paventa il rischio di lockdown totale per la scuola lombarda? Da lunedì gli alunni delle superiori studiano da casa: «Le scuole secondarie di secondo grado... devono realizzare le proprie attività in modo da assicurare il pieno svolgimento della didattica a distanza... qualora siano già nelle condizioni di effettuarla e fatti salvi eventuali bisogni educativi speciali». Ma la stretta potrebbe arrivare anche per gli altri? C’è l’invito ai dirigenti scolastici a prepararsi, raccomandando di «realizzare le condizioni tecnico-organizzative nel più breve tempo possibile, per lo svolgimento della didattica a distanza». Tutti a casa a breve per ogni ordine e grado? Intanto, oggi i sindaci lombardi incontrano il governatore proprio per chiarimenti sulla didattica a distanza alle superiori.

