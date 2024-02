Morti in corsia, nuova condanna all'ergastolo per l'ex medico Leonardo Cazzaniga. «Pazienti uccisi con un mix letale di farmaci»

di Redazione web

Diventa definitiva anche l'ultima condanna all'ergastolo per Leonardo Cazzaniga, il medico condannato per gli omicidi di pazienti nell'ospedale di Saronno. La Cassazione ha infatti confermato la condanna nei confronti del 67enne, già all'ergastolo per la morte di altri pazienti, rigettando il ricorso presentato dalla difesa contro la condanna nei confronti dell'ex viceprimario del Pronto soccorso del presidio ospedaliero di Saronno per il decesso di Domenico Brasca, morto a 82 anni, il 18 agosto 2014, nella sua abitazione di Rovello Porro (Como), dopo aver trascorso poche ore al Pronto soccorso saronnese.

Per questa vicenda Cazzaniga era stato assolto in primo grado e condannato in Appello. Poi la Suprema Corte lo scorso anno aveva accolto il ricorso della difesa, gli avvocati bresciani Andrea Pezzangora ed Ennio Buffoli, disponendo un Appello bis a Milano, e lo scorso 27 giugno la Corte d'Assise d'appello aveva ribadito la condanna all'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Febbraio 2024, 08:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA