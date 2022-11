Milano Marathon 2023, iscrizioni aperte alla staffetta Lenovo Relay

Sono ufficialmente aperte le iscrizioni alla Lenovo Relay Marathon, la staffetta non competitiva che affianca la Milano Marathon edizione 2023 che si correrà a inizio aprile, organizzata da RCS Sport – RCS Active Team. Una corsa a squadre che permette di dividere i 42 chilometri e 195 metri del percorso in 4 frazioni di lunghezza compresa tra i 7 e i 13 km ciascuna, per attrarre i runner che desiderano prendere parte a una grande manifestazione sportiva sposando un progetto solidale.

Come da tradizione, anche per il 2023 sarà possibile iscriversi esclusivamente attraverso una delle Organizzazioni Non Profit (ONP) aderenti al Milano Marathon Charity Program, il progetto di fundraising collegato alla maratona meneghina che domenica 2 aprile taglierà il traguardo delle 21 edizioni. Nato nel 2013, il Charity Program ha fatto registrare un trend crescente dal primo anno in termini di raccolta fondi, con circa quattro milioni di euro totali come ricavato.

Un programma leader in Italia tra le iniziative solidali collegate allo sport, per dimensioni, complessità, entità di raccolta e partecipazione: nel 2022, dopo due complicati anni legati alla pandemia, le squadre registrate sono state, in arrivo, oltre 1900, con un ricavato ottenuto dalla piattaforma di Rete del Dono (partner storico dell’evento) superiore ai 600 mila euro.

“Siamo orgogliosi di proseguire questo percorso che negli anni ci ha portato grandi soddisfazioni, sia per l’entusiasmo delle persone presenti, dagli appassionati di running agli studenti delle scuole di Milano, ma soprattutto per il contributo al Milano Marathon Charity Program”, ha dichiarato Alberto Spinelli, EMEA CMO, Lenovo, il Title sponsor della staffetta meneghina.

“Si tratta di un’iniziativa in cui Lenovo crede molto, sono un runner appassionato e parteciperò alla Relay Marathon insieme ai colleghi. Anche per quest’anno, il nostro augurio è che sia un’importante giornata di solidarietà, sport e inclusione per tutti”.

Differenti, da sempre, gli ambiti in cui operano le varie organizzazioni che partecipano alla staffetta della Milano Marathon. Da Sport senza Frontiere (partner da 8 edizioni), la cui mission è favorire l’inclusione sociale attraverso lo sport, a #RunForEmma (4 edizioni), che opera nell’ambito del sostegno ai disabili e finanzia progetti dedicati ai bambini affetti da sma - atrofia muscolare spinale; fino a PlayMore! (4 edizioni) con RunChallenge, il primo running club integrato italiano che accoglie al proprio interno sportivi con disabilità intellettive e relazionali e sportivi amatoriali, al fine di correre insieme cercando di superare limiti, differenze e ogni tipo di pregiudizio.

Per l’edizione 2023 ritorna Dynamo Camp, altra organizzazione nota a livello internazionale che sviluppa progetti di terapia ricreativa dedicati a bambini e ragazzi adolescenti affetti da patologie gravi o croniche, offrendo loro, gratuitamente, specifici programmi di terapia ricreativa ai fratelli sani e alle loro famiglie. Ma ci sono anche l’associazione CAF, la Fondazione TOG, Una mano per…, Sostieni il Sostegno, AMO – Amici di Marco, Gulliver, Comunità Oklahoma e tantissime altre ancora.

Per sensibilizzare la ricerca e la lotta al cancro tornano AIRC e LILT - Milano e MB, che partecipano al Milano Marathon Charity Program rispettivamente da 5 e 6 edizioni. Non mancherà la Fondazione Telethon, impegnata nel sostengo alla ricerca contro le malattie genetiche rare.

Tra i progetti dedicati allo sviluppo educativo, sociale e al miglioramento dello stato di salute psico-fisica di bambini che vivono in situazioni di disagio, presente da anni La Gotita, che nell’ultima edizione ha contribuito all’iniziativa Got It a Camp: un campus estivo che ogni anno ospita circa 100 bambini, la maggior parte dei quali vive in strutture di accoglienza di Palermo. Storie, iniziative e progetti concretamente realizzati grazie a uno degli appuntamenti sportivi più attesi in Italia e non solo, che lancia un messaggio importante dal grande valore sociale.

L’elenco della ONP ufficiali è già presente sul sito: www.milanomarathon.it/staffettaiscrizione-onp/.

Ultimo aggiornamento: Martedì 29 Novembre 2022, 20:51

