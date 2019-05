Alpini al via, la pacifica invasione dei 500mila

Area C pedonalizzata e i mezzi pubblici potenziati. Il Duomo chiuso alle visite, 600 agenti in campo per un piano sicurezza ad hoc e un'ordinanza contro l'utilizzo di contenitori di vetro e lattine. Così Milano si prepara a contenere l'onda verde degli alpini, in città fino a domenica per la 92ª adunata nazionale dell'Ana, fondata 100 anni fa. Sono attese 500mila penne nere da tutta Italia. Le prime avanguardie sono già arrivate, tante con famiglia al seguito, tutte con il cappello piumato in testa.



Un'invasione pacifica, ma destinata a creare disagi. E Palazzo Marino corre ai ripari con una serie di provvedimenti. L'evento clou è la sfilata di domenica, da corso Venezia a Cairoli: tutte le zone interessate da piazza Diaz a via Baracchini a largo Schuster - saranno chiuse al traffico ed è previsto il divieto di sosta con rimozione forzata fino alle 7 di lunedì. Trovare un parcheggio sarà impossibile. Il Comune avverte che pioveranno le multe. Anche l'Area C, dalle 7 alle 21 di domenica, sarà off limits e sarà permesso l'ingresso solo alle auto dei residenti che devono tornare a casa. L'appello ai milanesi, rivolto dall'assessore alla Mobilità Marco Granelli è «di lasciare la macchina in garage, per non creare ingorghi, prediligendo i mezzi pubblici». Che saranno peraltro rafforzati. «Venerdì e sabato le linee della metropolitana saranno attive fino alle 2 di notte, mentre domenica saranno potenziate con treni aggiuntivi», spiega il direttore generale di Atm Arrigo Giana. Anche Trenord si è mobilitata per le penne nere, varando il biglietto all inclusive: treno più mezzi a 10 euro, per tre giorni.



Gli alpini non sono hooligans scatenati, ma arrivando in mezzo milione è necessario un adeguato dispositivo di sicurezza: il Comune attiva oggi la centrale operativa di via Drago dove si riuniscono i vertici delle forze dell'ordine per seguire gli eventi e intervenire in caso di criticità. In campo ci sono 520 uomini della protezione civile, 25 ambulanze e 600 agenti, fra vigili e poliziotti. Infine, per non intasare ulteriormente piazza Duomo la cattedrale sarà chiusa domenica e l'ingresso sarà possibile solo per l'ala della preghiera. Ultimo aggiornamento: 08:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA