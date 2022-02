Inter-Milan, parla l'invasore picchiato dagli steward: «Theo e Romagnoli mi hanno salvato»

Ben tre invasioni di campo, ieri sera, durante il derby Inter-Milan. Due sono accadute al termine della gara, una invece quando la stracittadina milanese era ancora in corso. Proprio quest'ultimo caso si è dimostrato piuttosto controverso.

Nel derby vinto in rimonta dal Milan, quando il risultato parziale era di 1-1, un tifoso è entrato in campo riprendendosi con lo smartphone, poi si è fatto beffe degli steward, sfuggendo a più riprese. Alla fine, due steward riescono a bloccarlo, altri due si avvicinano per immobilizzarlo ma poi arriva un altro uomo, camminando lentamente, che si abbassa per assestargli alcuni pugni quando ormai era già a terra e inerme.

Mi piacerebbe sapere se sono identificabili questi steward.

Non tanto per i due che fermano l'invasore, quanto per l'ultimo arrivato passeggiando solo per dare una dose di pugni.



Ste cose non sono accettabili, mai.pic.twitter.com/O9TEApAaQs — Matteo Vismara (@TeoVisma) February 6, 2022

A quel punto intervengono anche due calciatori rossoneri: si tratta di Théo Hernandez e Alessio Romagnoli, che chiedono agli steward di alleggerire la mano. «Mi hanno salvato», ha poi spiegato l'invasore di campo, che aveva pubblicato il video della sua 'performance' su TikTok.

Alla fine, sono stati sei i Daspo di cinque anni emessi dalla Questura di Milano. Come riporta Fanpage, tra questi tre invasori di campo: si tratta di un 21enne, un 47enne ed un 37enne. Quest'ultimo sarebbe l'uomo che ha invaso il terreno di gioco finendo per essere aggredito, in modo forse eccessivo, dagli steward.

