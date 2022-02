Il Milan vince il derby, scoppia il caos al 90°: «Theo aggredito da Lautaro e Bastoni»

Il derby di ieri sera vinto dal Milan non è andato giù all'Inter. Già nel dopopartita l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha lamentato un presunto fallo di Olivier Giroud su Sanchez che avrebbe viziato il gol del pareggio del centravanti francese, ma anche tra i giocatori e lo staff era scoppiato un certo nervosismo già dopo il fischio finale dell'arbitro Guida. Obiettivo delle rimostranze della panchina dell'Inter è stato Theo Hernandez, espulso nel finale per un brutto fallo ai danni di Dumfries.

Dopo il fischio finale intorno a Hernandes si è creato un capannello di giocatori e membri della panchina nerazzurra: dalle immagini che stanno facendo il giro dei social, a provare a farsi giustizia da soli c'erano Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, e successivamente anche Dumfries, come racconta questa mattina la Gazzetta dello Sport. Il caos è durato comunque pochi secondi, con Theo portato via di forza dal team manager del Milan Romeo, intervenuto per evitare complicazioni.

