Inter, festa scudetto già pronta se batte il Milan nel derby: martedì show in piazza Duomo

di Fabrizio Ponciroli

Tra l'Inter e la seconda stella c'è di mezzo "solo" il Milan. In caso di successo nel derby di lunedì sera, i nerazzurri potranno dare il via ai festeggiamenti. Considero il peso specifico di questo scudetto, il 20° della storia, la volontà è quella di gioire a lungo e senza limiti. Alcuni dettagli del ricco programma sono già noti. Se lunedì sera il Diavolo cadrà, la festa entrerà immediatamente nel vivo.

Martedì, il giorno successivo alla partita, ci sarà la parata con bus scoperto che porterà gli eroi dello scudetto da San Siro a piazza Duomo, dove la squadra verrà accolta da migliaia di tifosi a suon di musica (previsto un DJ set). Il secondo appuntamento da segnarsi se si è di fede nerazzurra è quello del maxi-concerto. Ancora non è ufficiale la data ma sicuramente andrà in scena nell'ultima di campionato a San Siro contro la Lazio (si attendono date e orari di anticipi e posticipi per l'ufficialità).

Sicuramente ci sarà Ligabue, probabili le presenze anche di Andrea Bocelli, Max Pezzali e Tananai. Tutti si esibiranno sul campo di San Siro al termine della sfida con i biancocelesti. Infine, nella stessa serata del maxi-concerto, spazio a una cena istituzionale per concludere al meglio i festeggiamenti per lo scudetto numero 20 e scacciare completamente l'amarezza dell'eliminazione in Champions League ad opera dell'Atletico Madrid, a sua volta uscito martedì dalla competizione contro un Borussia Dortmund tutt'altro che imbattibile. Si vocifera anche di una nuova canzone celebrativa. In questo caso, tutto è sotto embargo.

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Aprile 2024, 14:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA