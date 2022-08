Cade in un dirupo durante un'escursione in montagna: muore una 30enne nel Bresciano

Una donna è morta in Valle Camonica, nel Bresciano, cadendo in dirupo durante un'escursione in montagna. Il tragico incidente è accaduto a Cevo. La vittima è una donna di 31 anni originaria di Montichiari, in provincia di Brescia, secondo le prime ricostruzioni ed era in compagnia di un altro escursionista quando è caduta nel vuoto.

La donna è stata recuperata ormai senza vita con l'aiuto del soccorso alpino e dell'elicottero decollato da Sondrio subito dopo l'allarme.

