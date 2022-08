Choc in provincia di Milano, dove una persona è morta dopo essere precipitata dal quarto piano di un palazzo, finendo su una cancellata. È successo a Corsico, comune alle porte di Milano: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Milano, che ora stanno effettuando le operazioni per il recupero del cadavere. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Agosto 2022, 15:33

