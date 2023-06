Incidente in moto, morto un ragazzo di 26 anni: lo schianto contro un'auto. Il guidatore sotto choc

Un giovane di 26 anni, residente in provincia di Monza, ha perso la vita oggi per le gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto nel pomeriggio ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco. Si è trattato di uno scontro tra la moto, in sella alla quale viaggiava il giovane, e un'auto.

Incidente in moto, morto un ragazzo

L'incidente è avvenuto lungo la provinciale 72 che costeggia il ramo lecchese del Lago di Como. È stato dato l'allarme e sono stati mobilitati i soccorsi ma per il giovane, sbalzato dal maxi scooter su cui viaggiava, non c'è stato nulla da fare. Indaga la Polizia stradale per accertare le cause dell'incidente. Sotto shock, ma illeso, l'automobilista.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 22:27

