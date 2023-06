Scivola dagli scogli, grave un tredicenne: «Ricoverato in codice rosso». La caduta choc da 10 metri

di Redazione Web

Incidente sugli scogli di Cala Moresca a Tortolì, in Ogliastra. Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzino di 13 anni, residente della zona, è caduto da un'altezza di 10 metri, procurandosi un politrauma toracico e addominale.

Cade dagli scogli: grave un 13enne

Le condizioni del giovane sono gravi anche se non sarebbe in pericolo di vita. Adesso si indaga per capire cosa abbia portato il ragazzino a precipitare nel vuoto. Soccorso dall'equipe medica dell'elisoccorso del 118 e dagli uomini della Guardia Costiera di Arbatax, è stato trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato ricoverato in codice rosso.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Giugno 2023, 19:01

