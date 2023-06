Incidente sul Monte Rosa, morto alpinista italiano: è scivolato per 400 metri. Grave la compagna

di Redazione web

Tragedia in montagna sul Lyskamm, nel massiccio del Monte Rosa, dove un alpinista italiano è morto dopo essere precipitato per circa 400 metri. L'incidente fatale è avvenuto alle 9,30 di questa mattina, a circa 4.400 metri di quota: la vittima era in cordata con una donna, anche lei italiana, che è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale ad Aosta.

Incidente fatale in montagna

Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano con l'elicottero. La cordata procedeva lungo il percorso della traversata est-ovest sul versante italiano ed è precipitata lungo il costone della montagna per circa 400 metri. Il corpo della vittima è stato portato a Gressoney La Trinité. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Cervinia.



I due alpinisti erano legati tra loro ed attrezzati, anche con i ramponi. È possibile che uno dei due sia scivolato in un passaggio delicato su roccia o su ghiaccio, trascinando l'altro con sé.

I due morti sul Monviso

L'incidente avviene il giorno dopo la morte di altri due alpinisti francesi, Sebastien Deyre di 40 anni e Marie Pierre Pretet Ceudat di 72, che hanno perso la vita tra il passo del Colonnello e Punta Gastaldi, sul Monviso. Le condizioni meteorologiche negative di ieri non hanno consentito di avviare le ricerche finché, intorno alle 19,30, un miglioramento ha permesso all'elicottero del 118 di decollare per il trasporto in quota delle squadre del Soccorso Alpino Piemontese incaricate di un'ultima perlustrazione prima del buio. Proprio durante uno dei trasferimenti, i due alpinisti sono stati individuati nel canalone alla base della cresta del Monviso. L'equipe sanitaria ha proceduto alla constatazione del decesso poi le salme sono state recuperate dai tecnici del Soccorso Alpino e consegnate ai carabinieri per le operazioni di polizia giudiziaria.

