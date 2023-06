Incidente tra due moto: morto un uomo di 48 anni, grave un 55enne

In uno scontro frontale fra due moto di grossa cilindrata, oggi verso le 10, è morto un uomo di 48 anni, mentre l'altro motociclista di 55 anni di Paderno Dugnano (Milano) è stato trasportato in gravi condizioni con un elicottero di Areu all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Investita da un'auto sulle strisce pedonali: morta donna di 53 anni

Una delle due moto era diretta al Passo dell'Aprica



La vittima dell'incidente stradale, avvenuto sulla provinciale numero 21 in territorio comunale di Teglio (Sondrio), risiedeva a Sondrio ed era in sella a una Suzuki. Una delle due ruote era diretta al Passo dell'Aprica, al confine con la provincia di Brescia, e l'altra scendeva dai tornanti. Una delle due moto avrebbe tagliato la curva, dove è avvenuto lo scontro. Il ferito, ora in prognosi riservata, conduceva una Kawasaki.



Ruba organi umani (ossa, cervelli e pelle) dall'obitorio della facoltà di medicina. I familiari dei defunti: «È come fossero morti due volte»

Le due moto ridotte a un ammasso di rottami

I carabinieri ora indagano sulle cause e hanno sottoposto a sequestro le due ruote, ridotte a un ammasso di rottami per la violenza della collisione.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Giugno 2023, 16:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA