Investita da un'auto sulle strisce pedonali: morta donna di 53 anni

Tragedia della strada ieri pomeriggio a Mestre. E' successo verso le 18, vicino alla rotonda della Castellana. La vittima è una donna di 53 anni che sembra vivesse in una comunità vicina al punto dove è avvenuto l'impatto. La donna, secondo una prima sommaria ricostruzione, a un certo punto della giornata sarebbe come detto uscita dalla comunità cominciando a vagare in zona raggiungendo l'area vicino alla tangenziale, la "bretellina" in sostanza che collega la rotonda del Terraglio a quella della Castellana, un punto sempre molto trafficato. Specie a quell'ora. Anche se come detto si tratta di notizie per ora piuttosto frammentarie.

La 53enne a quell'ora si trovava più o meno all'altezza del ristorante Roadhouse quando avrebbe deciso di attraversare la strada in prossimità delle strisce pedonali. A quel punto è sopraggiunta un'auto condotta da un giovane neopatentato che, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale, giunta sul posto con gli agenti del Reparto Motorizzato, ha centrato la donna che stava cercando di attraversare la strada.

Un impatto piuttosto violento, con la cinquantatreenne che è piombata rovinosamente a terra. È stata immediatamente soccorsa dall'automobilista che l'aveva investita e da altri soccorritori che hanno lanciato l'allarme.

La situazione è apparsa subito molto grave: ai primi soccorritori la donna è apparsa già priva di sensi.



Sul posto è giunta un'ambulanza del Suem con i medici e sanitari a bordo che hanno tentato in tutti i modi di rianimare la donna. Ma purtroppo non c'è stato nulla da fare.

La 53enne è morta a causa dei gravi traumi riportati nell'impatto.

