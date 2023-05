Incidente a Milano, investita da un'auto ragazza di 19 anni. È una studentessa americana: è grave in ospedale

di Redazione web

Una ragazza di 19 anni è stata investita stamani da un'auto, poco prima delle 8, in viale

Legioni Romane a Milano ed è ora ricoverata in gravi condizioni in ospedale.

La ragazza, a quanti si è saputo, non era sulla strisce pedonali e l'automobilista che l'ha investita si è fermato per soccorrerla. Sul posto, oltre al personale del 118 sono giunti gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti.

La ragazza investita è una statunitense di 19 anni

È una studentessa statunitense la ragazza investita da un'auto stamani in viale delle Legioni Romane a Milano e che ora è ricoverata al Niguarda in condizioni serie per aver battuto la testa a causa dell'urto.

A investire la giovane, che sembra abbia attraversato la strada non sulle strisce pedonali, un automobilista che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L'esatta dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione da parte degli agenti della Polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 14:56

