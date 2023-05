Sposa investita e uccisa dopo il matrimonio, lo straziante ultimo saluto del marito al funerale

di Redazione web

L'incidente dopo le nozze e il sogno che diventa un incubo. Ecco quanto accaduto a Aric Hutchinson e alla sua defunta moglie Samantha Miller, morta in un tragico incidente dopo il matrimonio fra i due.

La dinamica

Aric e Samantha stavano lasciando il ricevimento di nozze a bordo di un carrello da golf. L'incidente, avvenuto il 28 aprile secondo quanto riportato dall'Associated Press, vedrebbe coinvolta una seconda donna.

Si tratta di Jamie Lee Komoroski, 25 anni, accusata di aver urtato il retro del carrello da golf. Un rapporto sull'incidente dichiara che la giovane donna guidava in uno stato alterato, presumibilmente in stato di ebbrezza e oltre il doppio del limite di velocità.

Komoroski è stata arrestata e accusata per l'omicidio e i gravi danni fisici causati anche a Aric (lesione cerebrale e ossa rotte).

Oltre allo sposo, anche altre due persone nel carrello da golf sono rimaste ferite. A dichiararlo è Andrew Gilreath, direttore del dipartimento di pubblica sicurezza di Folly Beach. Il carrello da golf era in possesso delle luci e in Carolina è legale guidarlo anche di notte.

La madre di lui ha creato una pagina GoFundMe per coprire il costo delle spese mediche e la sepoltura di Miller. Il funerale e commemorazione si sono tenuti in spiaggia, la Folly Beach in Sud Carolina, la stessa dove i due sono convolati a nozze. Il marito le ha dato l'ultimo saluto in uno straziante funerale, al quale hanno partecipato gli amici e i parenti che sono una settimana prima erano insieme a loro al matrimonio.

