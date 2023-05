Nasce con la testa destinata a crescere: «Non arriverà a 3 mesi». Oggi ha 29 anni, ma piovono gli insulti: truffa per fare soldi

di Redazione web

Alla nascita le avevano dato pochi mesi di vita a causa di una rara condizione con cui è venuta al mondo, l'idrocefalo, ma contro ogni aspettativa dei medici e della sua stessa famiglia, quella bambina è riuscita a compiere di recente 29 anni. Sua madre, che all'epoca aveva solo 18 anni ed era alla prima gravidanza, racconta di aver capito immediatamente che qualcosa non andasse a causa di un forte mal di stomaco, ma oggi si dice felice di avere l'opportunità di prendersi cura di sua figlia e condivide su Instagram alcuni momenti della loro vita quotidiana. Quello dei social, però, non è un mondo facile e la donna diventa spesso preda dei commenti delle persone che la accusano di egoismo o che insultano sua figlia per le dimensioni della testa.

Pastore tedesco vaga sotto la pioggia con un peluche in bocca: il lieto fine di Nikki, salvata dalla strada

Micol Olivieri, il mistero del puntino sull'occhio e la richiesta d'aiuto ai fan: «Vi è mai capitato?»

La bambina con la testa destinata a crescere

La testa di Graziely, questo il nome della bambina che vive in Brasile con la mamma Adalgisa Soares Alves e la sua famiglia con due sorelle, continua a crescere in maniera anomala dal giorno della nascita a causa dell'idrocefalo, una rara condizione che a causa di un accumulo di liquidi nel cervello crea pressione e danni al cranio, tanto da aver progressivamente impedito alla bambina di muoversi, parlare, e - recentemente - anche di vedere. Alla nascita, spiega la madre, non fu possibile fare nulla per lei e neanche successivamente, ma nessuno si sarebbe aspettato una vita tanto lunga.

Le critiche social: «È una truffa»

Per mamma Adalgisa, quella di Graziely è una benedizione quotidiana: «Ogni giorno mi prendo cura di lei - ha raccontato al Mirror - le faccio il bagno e la nutro con tutto il mio amore. Mi dedico a Graziely e mi rende felice vederla ben curata, da parte mia e di tutta la nostra famiglia, ed è gratificante vederla sorridere». Una quotidianità che la donna condivide con i suoi follower su Instagram, ma deve fare i conti con i commenti offensivi e con le critiche di chi arriva ad accusarla che la sua non sia altro che una truffa ai fini di estorcere denaro alle persone: «Ma quel corpo è vero? Penso che tu stia truffando la gente per soldi». La famgilia di Graziely, infatti, ha indetto una raccolta fondi per la costruzione di una casa più adatta alle esigenze della ragazza, ma c'è chi è convinto che si tratti di puro egoismo: «Il modo in cui la usano per ottenere fondi è assurdo! Costruire una casa, e Graziely purtroppo non potrà godere di nulla».

Nonostante le critiche, Adalgisa non perde il sorriso: «Non perdo mai la speranza, sono una donna di grande fede e metto sempre Dio al di sopra di tutto – prego molto ogni giorno». «Spero sempre che Graziely viva per molti anni.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 17 Maggio 2023, 14:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA