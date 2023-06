Si apre lo sportello dell'auto in corsa, ragazza catapultata sull'asfalto: è gravissima

di Redazione web

Si apre lo sportello e viene catapultata fuori dall'auto in corsa. Incidente choc nella tarda mattinata di oggi in A14: una ragazza di 26 anni di Porto Recanati è volata dall'auto su cui viaggiava in compagnia della madre e della sorella. La giovane ora è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Torrette di Ancona. L'incidente si è verificato attorno alle 12,30 tra i caselli di Loreto e Ancona Sud, in direzione Bologna.

Si apre lo sportello, ragazza vola fuori dall'auto in corsa: è grave

La polizia autostradale di Porto San Giorgio, intervenuta sul posto, sta indagando su quanto accaduto: non è chiaro come la 26enne sia stata catapultata dall'auto, dopo che lo sportello si è aperto improvvisamente mentre era seduta sul sedile anteriore, lato passeggero, accanto alla madre che era al volante.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Giugno 2023, 21:13

