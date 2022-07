Incidente in galleria, muore motociclista di 78 anni

Un uomo di 78 anni di Mandello (Lecco) è morto questa mattina sulla Statale 36 nel tratto tra Piona e Colico, in provincia di Lecco, in un incidente stradale avvenuto lungo la corsia nord.

La vittima ha perso il controllo della moto su cui viaggiava finendo contro un ostacolo nella galleria Curcio, ai confini con le province di Sondrio e Como, chiusa al traffico per consentire l'intervento dei soccorsi, con i veicoli deviati in uscita a Piona di Colico. Con i sanitari del 118 sul posto anche polizia stradale e vigili del fuoco, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. A causa dell'incidente e del traffico già congestionato fin dalla prima mattina per i turisti diretti verso la Valtellina e le località dell'Alto Lago, la circolazione in zona sulla 36 risulta congestionata.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 15:45

