Milano, perde il controllo della moto e cade: morto ragazzo di 22 anni

Perde il controllo della moto che guidava e cade: è morto un ragazzo di 22 anni che guidava il veicolo. Il motociclista è stato trovato privo di coscienza, in via Maffeo Bagarotti, all'altezza del civico 44, in zona Baggio a Milano. Poco dpo essere stato portato all'ospedale Niguarda è deceduto.

Il ragazzo è stato trovato questa mattina alle prime luci dell'alba. Sul posto è arrivata subito la polizia locale è intervenuta insieme al 118 per fare i rilievi e soccorrere il giovane. Dall'Agenzia regionale emergenza urgenza hanno inviato due equipaggi con automedica e ambulanza. Il 22enne ha riportato diversi traumi: cranico, toracico, addominale e al bacino ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda dove lotta tra la vita e la morte.

Dai primissimi rilievi, sembra che il motociclista abbia perso il controllo della moto in modo autonomo.

Ultimo aggiornamento: Sabato 2 Luglio 2022, 11:44

