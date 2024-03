Incidente ferroviario a Treviglio, treno contro carrello della manutenzione: spavento a bordo e passeggeri evacuati. Linea bloccata

di Redazione web

Incidente ferroviario a Treviglio e paura tra i passeggeri. Lo scontro tra un treno e un carrello usato per le operazione di manutenzione sui binari è avvenuto questa mattina intorno alle 5 a Treviglio, lungo la linea Bergamo-Treviglio e Bergamo-Milano via Pioltello, dove si sono accumulati pesanti ritardi.

Evacuati i passeggeri a bordo

I passeggeri che erano a bordo del treno sono stati fatti evacuare. Per fortuna non ci sarebbero feriti, nessuno si è fatto male, anche perché il treno procedeva a bassa velocità. L’incidente è avvenuto alle prime ore del mattino quando, per cause ancora in fase di accertamento, un convoglio pare abbia trovato sulla propria corsa un carrello di ispezione che si trovava sui binari nella zona di Treviglio Ovest.

Sul posto richiesto l'intervento del personale medico

L’impatto ha costretto il macchinista ad arrestare la marcia, con un grosso spavento per i passeggeri a bordo: secondo le prime informazioni non dovrebbero esserci feriti, anche se sul posto è stato richiesto l’intervento del personale medico, dei carabinieri della compagnia di Treviglio e dei vigili del fuoco che, insieme alla protezione civile, hanno assistito il personale ferroviario durante le fasi di evacuazione.

Trenord ha comunicato l'elenco dei treni che potrebbero subire variazioni di orario o cancellazioni

Trenord, intanto, ha comunicato l'elenco dei treni che potrebbero subire variazioni di orario o cancellazioni sulla linea nei pressi di Treviglio Ovest, mentre tra Bergamo e Treviglio la circolazione dei treni è momentaneamente sospesa. Questi, al momento, i treni coinvolti sulla Bergamo-Pioltello-Milano:

– 2212 (BERGAMO 05:00 – MILANO CENTRALE 05:50)

– 2214 (BERGAMO 06:02 – MILANO CENTRALE 06:50)

Treni non effettuati:

– 2201 (MILANO CENTRALE 05:25 – BERGAMO 06:16)

– 22617 (TREVIGLIO 05:37 – BERGAMO 06:07)

– 2213 (MILANO CENTRALE 06:05 – BERGAMO 06:56)

– 22619 (TREVIGLIO 06:07 – BERGAMO 06:37)

– 22618 (BERGAMO 06:18 – TREVIGLIO 06:48)

– 2256 (BERGAMO 06:30 – MILANO PORTA GARIBALDI 07:33)

– 2258 (BERGAMO 07:13 – MILANO PORTA GARIBALDI 08:18)

– 22621 (TREVIGLIO 06:37 – BERGAMO 07:07)

– 2253 (MILANO PORTA GARIBALDI 06:22 – BERGAMO 07:25)

Treni con variazioni:

– 2216 (BERGAMO 07:02 – MILANO CENTRALE 07:50) parte da TREVIGLIO

– 2220 (BERGAMO 09:02 – MILANO CENTRALE 09:50) parte da CASSANO D’ADDA

– 22622 (BERGAMO 07:18 – TREVIGLIO 07:48) termina a VERDELLO DALMINE

– 22627 (TREVIGLIO 08:07 – BERGAMO 08:39) parte da VERDELLO DALMINE

Questi invece i treni coinvolti sulla Bergamo-Treviglio, dove si segnalano già ritardi fino a 60 minuti:

Ultimo aggiornamento: Venerdì 22 Marzo 2024, 09:30

