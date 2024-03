Colpito dallo specchietto dell'ambulanza a Milano: è in coma

di Redazione web

Dramma a Milano, un uono (e non una donna come sembrava in un primo momento) è in coma dopo essere stata investito da un’ambulanza. . Un impatto violento alla testa con lo specchiettao dopo il quale un 68enne italiano, che secondo le prime ricostruzioni era in mezzo alla strada, è finita in coma al Niguarda. Il tutto è successo in via Montale, a Lampugnano, poco distante dall’Ippodromo Snai di San Siro.

«L'uomo è in pericolo di vita»

L'uomo, secondo una prima ricostruzione, ha attraversato la strada fuori dalle strisce pedonali e quando è stata colpita dall'ambulanza è stata scaraventata a terra. Soccorso e intubato sul posto prima di essere trasportato in codice rosso all’ospedale, dov’è attualmente in coma. Le sue condizioni sono critiche ed è in pericolo di vita. In via Montale è intervenuta, oltre al 118, anche la polizia locale.

