Incendio in un condominio a Mantova: morto un 33enne, 16 intossicati dal fumo

Tragedia a Mantova. Nella serata di domenica 20 novembre, un incendio è scoppiato all'interno di un condominio. Le fiamme non hanno lasciato scampo a un uomo di 33 anni, morto prima che i soccorsi potessero trarlo in salvo, e altre sedici persone sono rimaste intossicate dal fumo. Tra gli intossicati anche alcuni bambini e i vigli del fuoco sono rimasti al lavoro tutta la notte fino alla tarda mattina di oggi, lunedì 21 novembre.

Cause ignote



Dalle prime informazioni apprese, non è stato ancora reso noto il nome della vittima e non risultano altre persone morte. Sarà necessario altro tempo per risalire invece al motivo dell'incendio. I vigili del fuoco e le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di risalire alle cause dell'incendio. Per il momento l'unica cosa certa è che il rogo sia partito da un appartamento al piano terra, abitato da una coppia con un bambino. Tra i sedici intossicati ci sono anche alcuni bambini: tutti sono stati ricoverati negli ospedali di Mantova e di Castiglione delle Stiviere.

#Incendio in un appartamento al 1º piano di un palazzo a #Mantova, #vigilidelfuoco al lavoro dalla tarda sera di ieri fino a notte inoltrata: soccorse con l'autoscala diverse persone bloccate ai piani superiori, rinvenuto purtroppo il corpo privo di vita di un uomo #21novembre pic.twitter.com/tLQiNA4QY6 — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) November 21, 2022

32 persone evacuate

Oltre alla vittima e ai 16 intossicati, le persone evacuate sono ben 32. Di queste, 16 sono state portate via in ambulanza. Tra i feriti anche un bimbo di un anno e mezzo che è stato portato in ospedale dai genitori, ma non sarebbe in gravi condizioni.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Novembre 2022, 18:10

