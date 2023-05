Incendio al centro commerciale: le fiamme avvolgono l'edificio

di Redazione web

Un vasto incendio è divampato all'interno di un magazzino dell'ex negozio Obi collegato al

centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda, nel Bresciano. Non si registrano feriti anche perché la struttura è vuota e sono in corso lavori. Solo una persona è rimasta probabilmente intossicata dalle fiamme. Fumo denso e scuro è visibile da

chilometri di distanza. Sul posto i vigili del fuoco sono impegnati a spegnere le fiamme.

Malore improvviso in casa, muore una mamma di 7 figli: «Abbiamo chiamato l'ambulanza, è arrivata 5 ore dopo»

L'incendio sarebbe divampato dal tetto dove sono in corso dei lavori

L'incendio sarebbe divampato dal tetto, dove sono in corso dei lavori di ampliamento e ristrutturazione. Il rogo si è esteso rapidamente anche ad altre aree dello shopping mall: al momento non si registrano feriti, se non una persona probabilmente intossicata dal fumo. Sono al lavoro squadre dei Vigili del Fuoco da Brescia, Desenzano e Salò: sul posto anche due automediche e ambulanze pattuglie di Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Locale. LStrade bloccate e traffico in tilt in tutta la zona di Via Marconi (e dintorni).

Ultimo aggiornamento: Martedì 23 Maggio 2023, 18:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA