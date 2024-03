Venti auto bruciate tra San Donato e San Giuliano nella notte: è caccia al piromane

di Redazione web

È caccia al piromane (o ai piromani) di auto nella zona a sud di Milano, tra San Donato e San Giuliano Milanese. Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo sono state bruciate venti vetture: sulla vicenda indagano i carabinieri. Diversi gli interventi nelle due cittadine nell’hinterland per ripetuti incendi di auto parcheggiate tra le 4 e le 7 del mattino. Il totale delle macchine coinvolte è di una ventina anche se non tutte sono state distrutte dalle fiamme ma alcune hanno subito solo danneggiamenti a causa del calore.

Non ci sono persone ferite o coinvolte nei raid anche se i danni alle auto sono piuttosto ingenti. I roghi sono avvenuti tra via Gorizia e via Dante a San Donato, e tra via Cervi e via Monti, a San Giuliano. In tutti i casi l’origine degli incendi è dolosa. Gli investigatori stanno cercando i responsabili anche grazie alle immagini delle telecamere.

