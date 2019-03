Arisa respira aria nuova: ai Magazzini Generali con lo show che "pensa positivo"

Arisa si sente bene, parafrasando il titolo del primo singolo estratto dal nuovo album Una nuova Rosalba nei club che ha portato anche a Sanremo e che è una sorta di manifesto della nuova fase che sta vivendo Rosalba Pippa, in arte Arisa. «La felicità arriva quando la scegli, quando sei contento delle cose che hai senza pensare a quelle che non hai», ha spiegato la cantautrice che nell'ultimo disco si affaccia a sonorità nuove e testi cuciti su misura per lei, tutti uniti dal denominatore comune della positività.

Arisa stasera approda ai Magazzini Generali con il tour nei club che sta girando l'Italia. I brani dell'ultimo album sono frutto di oltre un anno di lavoro insieme a sei producer e 17 autori, oltre alla stessa cantante, che racconta una donna del suo tempo.

Arisa, da sempre libera dalle convenzioni sia per quanto riguarda la sua vita privata sia quella professionale, restituisce l'immagine di artefice del proprio destino. 2Una nuova Rosalba nei club è un'esperienza live completamente nuova rispetto alle precedenti, la prima così a stretto contatto con il pubblico che Arisa non manca di aggiornare di frequente attraverso i suoi canali social. Nella performance ai Magazzini musica e visual si fonderanno, e sul palco con Rosalba ci saranno Giuseppe Barbera, al pianoforte e tastiere, e il dj/producer Jason Rooney per dare al sound dell'album una sferzata in chiave elettronica. Non mancheranno, i brani più amati della cantante ma riadattati per avvicinarsi stilisticamente alle atmosfere del nuovo album.



Il 29 marzo ai Magazzini Generali,Via Pietrasanta, 14 Ore 22 Biglietti 25 euro, Milano

