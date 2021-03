Guido Bertolaso: «Lombardia verso il rosso». Rivelati i centri vaccinali, dal Forum al Mind

«La Lombardia si avvicina a lunghi passi verso la zona rossa, come quasi tutta Italia, meno la Sardegna». Guido Bertolaso, è quasi certo della nuova stretta da lunedì. E che potrebbe durare fino a Pasqua. La decisione arriverà domani, ma sembra già confermata la necessità di nuove chiusure, scuole comprese. «Le rianimazioni sono piene e i primi 57 pazienti sono stati trasferiti all’Ospedale in Fiera», prosegue Bertolaso per far capire la gravità della nuova emergenza. Con le variante inglese, molto più contagiosa, che ha accelerato in cinque giorni. Che la Lombardia si avvicini al rosso lo dicono i dati Covid di ieri, che fanno paura: Brescia è l’epicentro con 1.325 positivi in 24 ore; a seguire, Milano in arancione con 431 casi in città e 1.026 compreso l’hinterland. La soglia critica di oltre mille contagiati al giorno è stata superata. Tutti i parametri fanno preoccupare: aumentano i contagi, i ricoveri in terapia intensiva. E i morti: ieri 60. Nelle scuole della Città Metropolitana i casi Covid, dal 22 al 27 febbraio, sono stati 923 (725 alunni e 198 operatori): quasi raddoppiati rispetto la settimana precedente (547 casi). «Non abbiamo tempo da perdere. Bisogna correre con il vaccino», rimarca Bertolaso. L’assessora al Welfare Letizia Moratti ha intanto anticipato alcuni centri per la vaccinazione di massa di 6,6 milioni di lombardi, di ogni età, fuori dalle fasce a rischio: Fabbrica del Vapore, il Mind (area Expo), Palazzo delle Scintille, Garage Italia, Forum di Assago, il Museo della scienza, l’autodromo di Monza. Almeno 140mila iniezioni al giorno ( fino a 170 mila ) per immunizzare tutti entro giugno. Le adesioni attraverso la piattaforma delle Poste che prevede «quattro diverse possibilità di prenotazione: portale, call center, uffici postali e postini», ha spiegato Letizia Moratti.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 02:35

