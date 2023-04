Grandine nel Milanese: Paullo sembra coperto di neve

di Redazione web

Nel Milanese una forte grandinata ha imbiancato Paullo, ad una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo. Il paese sembra coperto dalla neve, come succedeva negli inverni passati. Le auto sono sotto una coltre bianca, come le strade e i campi verso Melegnano. Nella zona, fanno sapere gli abitanti sui social, sono caduti chicci di dimensioni simili alle noci, fino a 3 centimetri di diametro. Misura notevole per il periodo.

Pioggia intensa anche nel Varesotto e nel Comasco

Del resto, un forte temporale ha colpito la zona a sud-est di Milano, quella verso Lodi, con rovesci limitati ma violenti. Pioggia intensa anche nel resto della Lombardia con picchi in alcuni paesi del Varesotto e nel Comasco.

Allerta gialla in Lombardia

Visto il perdurare della perturbazione, il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha confermato anche per oggi e fino a domani, venerdì 21 aprile, un'allerta meteo gialla (moderata) per rischio idrogeologico. Allerta gialla (rischio moderato) anche per rischio idraulico su Milano fino a questa sera. Lo comunica Palazzo Marino, precisando che il centro operativo comunale (Coc) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

