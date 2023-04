Fuorisalone da gustare: gli eventi food&drink della Milano Design Week 2023

di Claudio Burdi

Torna la Milano Design Week, l’evento più atteso dell’anno che trasforma la città nella capitale mondiale del design in occasione del Salone del Mobile, e con essa l’immancabile appuntamento con la kermesse di party, installazioni interattive, mostre ed esposizioni del Fuorisalone.

Ed è un Fuorisalone 2023 tutto da assaggiare e sorseggiare negli showroom dei brand legati al mondo della cucina, nei locali, nei ristoranti e nelle location temporanee dove le ultime tendenze del design si fondono al mondo del food&beverage, tra cocktail party, aperitivi, degustazioni, cooking show e assaggi.

Vini, bollicine, cocktail, birre ma anche caffè, cappuccini e menu speciali da gustare in ogni angolo della città.

Ecco gli appuntamenti più interessanti e curiosi da segnarsi in agenda.

Cappuccini vegetali

Fino al 23 aprile cappuccini gratis realizzati con i prodotti a base vegetale di Alpro. Basta ritirare il coupon all’edicola Alpro in c.so Garibaldi 83 e poi gustarli in uno dei tanti bar in zona Brera e Tortona che aderiscono all’iniziativa: Caffè Fernanda - via Brera 28; Baunilla – c.so Garibaldi 55, via Broletto 28, via San Marco 14; Patty Bakery and Bistrot - via Pietro Paleocapa 1; Casa Lago - via S. Tomaso 6; Dada Cafè - via Tortona 27; Superstudio Cafè - via Vincenzo Forcella 13)

In cucina con Chef Arrigoni

Il 20 aprile nello showroom di Casa Xiaomi in piazza Pio XI 5 è possibile partecipare ad uno speciale mini-corso di cucina con percorso gastronomico insieme allo chef stellato Tommaso Arrigoni del ristorante Innocenti Evasioni di Milano. L’iniziativa verrà poi ripetuta anche il 27 aprile, il 4 e l’11 maggio. Per dettagli e acquistare il corso cliccare qui.

Hansik, K-Food

La cucina tradizionale coreana protagonista (insieme alla moda) di That’s Korea!, l’esposizione multimediale ospitata da Palazzina Appiani al Parco Sempione per tutta la Milano Design Week, dedicata allo stile Dancheong (antica pratica decorativa che utilizza i cinque colori base presenti in natura) promossa da KCDF - Korea Craft & Design Foundation. Oltre ad ammirare rappresentazioni dei piatti simbolo delle principali festività coreane sono previsti due eventi collaterali per palati curiosi: una degustazione itinerante di assaggi gratuiti salendo sul tram pop up che parte da piazza Fontana (il 18 aprile, alle 15 e alle 17; il 19 e il 20, alle 15, alle 16 e alle 17) e delle speciali cooking class a cura dello chef Minseok Kim, nella Scuola di Eataly Smeraldo (21 aprile, alle 10:30 e alle 12:30, ingresso libero fino ad esaurimento posti) dove imparare a cucinare il Kongguksu, tagliatelle in brodo freddo a base di latte di ceci, e il Sanjeok, spiedini a base di manzo tipici della cucina reale.

Bar Meravigghia

Il 21 e il 22 aprile nei Chiostri di Sant'Eustorgio in corso di Porta Ticinese 95, Birra Messina apre il Bar Meravigghia, uno spazio dedicato alla sicilianità tra installazioni, incontri con ospiti d’eccezione come Colapesce Dimartino e Marco De Vincenzo, musica live jazz manouche e folk con i Four On Six e la Band Folk Giampiero Amato and Sicilian Family, oltre a poter partecipare alla decorazione delle piastrelle che andranno a comporre il "mosaico di meraviglie”, guidati dagli artisti Ester Ferrigno e Antonio Fratantoni che hanno disegnato i nuovi bicchieri in edizione limitata per il brand. Il tutto potendo gustare chicche della tradizione gastronomica siciliana e sorseggiare Birra Messina Cristalli di Sale accreditandosi sul sito dedicato.

Strega Design Collection

Dal 18 aprile al Dry Milano in via Solferino la storica azienda del liquore Strega Alberti 1860 presenta “Strata”, la sua prima collezione di bicchieri di design in limited edition, progettati dalla designer Lucia Massari e realizzati a mano dagli artigiani di Fornace Mian di Murano. Da degustare il cocktail inedito che prende il nome del progetto ideato da Edris Al Malat, barman del locale, a base di Strega, gin infuso al finocchio, vermut bianco, zucchero e acido citrico.

La Puglia nel piatto

Da Ricci Osteria, l’osteria chic aperta lo scorso anno in via Sottocorno 27 dalla coppia (non solo dietro ai fornelli) di chef Antonella Ricci e Vinod Sookar, il viaggio tra i sapori più autentici della tradizione pugliese si gusta nei piatti e nelle tazzine da caffè della celebre ceramista pugliese di Grottaglie Enza Fasano. In occasione della Milano Design Week, l’artista espone nel locale pezzi signature delle sue collezioni di opere evocative e dai rimandi storici: dal “Pumo” beneaugurante alla “Pupa coi baffi o a cavallo”, dai raffinati Vasi Slim ai Carciofi.

La Cina contemporanea nel piatto

Per il Fuorisalone Bon Wei, l’elegante ristorante di via Castelvetro 16/18 in zona Sempione presenta la nuova collezione di piatti, vassoi e tazze di design in raffinato bone china Villeroy & Boch personalizzati da un designer di Broggi, con un effetto craquelé color rosso lacca e il logo del ristorante, per esaltare le specialità di alta cucina regionale cinese dello chef Zhang Guoqing.

Mirabilia Specialty Coffee Corner

L’innovativo servizio dedicato agli Specialty Coffee sostenibili ed etici che propone ogni mese una nuova box tematica con due caffè di una torrefazione Specialty Italiana si presenta al Fuorisalone con due corner. Uno in collaborazione con Elmar e AEG all’interno dell’"Unexpected Garden" in via Galilei 12, un giardino urbano realizzato con l’allestimento di Clinica Botanica, l’altro da Tempesta Gallery in Foro Bonaparte 68, galleria milanese d'arte contemporanea che si trasforma in un pop up café con le macchine sensoriali di Piero Fogliati della mostra City Poetry e gli arredi iconici di Riva 1920.

Chef in Camicia

La media company italiana specializzata sul mondo del food & beverage in collaborazione con Kikkoman, Maille e Tyrrells torna a solleticare i palati della Milano Design Week. Dal 20 al 23 aprile, gli spazi del Rua di Piazzale Archinto 6 in zona Isola ospitano “The Food Hub, a world taste experience”, una serie di degustazioni di diverse tradizioni culinarie come quella giapponese e francese, cooking show, giochi a premi (Blind Taste, Sarabanda Culinaria e Guess the Picture) e dj set dalle 17:30 a mezzanotte. Inoltre Chef in Camicia, in collaborazione con gli affettati Negroni, è presente con un foodtruck brandizzato al BASE Milano, per deliziare i visitatori della location con 4 panini ideati da Lello, protagonista di due show cooking il 19 e il 23 aprile alle 19:30.

“Dining Dominatrix” da Cocciuto

Nel Tortona District, giovedì 20 e venerdì 21, nel privé del ristorante di via Bergognone 24 arriva per la prima volta in Italia il format newyorkese che unisce cibo ed erotismo condotto da una “culinary mistress” che, in un gioco di privazione ed esaltazione dei sensi, benderà gli ospiti e farà indossare loro i “Tidy Tips”, i fingers condom firmati dal designer Francesco Musci, con i quali degusteranno con le mani il menu studiato ad hoc dagli chef Alessandro Laganà e Mattia Fabris e dal team di pizzaioli di Cocciuto. Solo su prenotazione.

Le ceramiche di Cerruto da Terrammare

Nel Brera District, il ristorante siciliano di via Giuseppe Sacchi 8 ospita le ceramiche artigianali dipinte a mano di Cerruto, l’azienda di Modica che da oltre 30 anni realizza oggetti di design unici che coniugano tradizione, contemporaneità e creatività. Ceramiche che si potranno acquistare direttamente da Terrammare per tutta la Milano Design Week.

Fiordifrutta @ “A casa ovunque 23”

Torna nel Tortona District “A casa ovunque 23”, l’evento esperienziale dedicato al “design di tutti i giorni” a cura di Sfera MediaGroup e The Playful Living. Nel Food & Drink Concept Store, uno dei 6 ambienti dell’esposizione, un corner speciale di Rigoni di Asiago racconta il suo payoff “il gusto delle storie buone” con un albero di composte Fiordifrutta e momenti di degustazione (venerdì 21 e sabato 22, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16 alle 17), oltre a distribuire campioni di prodotto per tutte le giornate del Fuorisalone.

"100% Pasta" da Eataly Milano

Cibo e design si fondono da Eataly Milano Smeraldo con "100% Pasta”, parte della mostra-evento INTERNI Design Re-Evolution", che vede protagonisti di un’installazione aerea pomodori, aglio, peperoncino, spaghetti e stoviglie ispirata a “Pasta Paola”, la ricetta di pasta al pomodoro della designer Paola Navone di OTTO Studio. Inaugurazione e presentazione con food performance giovedì 20 alle 18, con la designer affiancata da Gilda Bojardi, direttrice di INTERNI magazine. Degustazioni della pasta anche nei giorni successivi alle 17 (fino al 25 aprile).

Codice Icona @ 142 Restaurant

Il ristorante di Sandra Ciciriello in corso Cristoforo Colombo 6 ospita per tutta la settimana del Fuorisalone l’iconico Carrello Musica 1968 di Joe Colombo, nato come mobile porta-vinili e rieditato da Codice Icona. Mercoledì 19, dalle 18:30 uno speciale aperitivo tra arte, musica, drink e bun, con il carrello adibito a console per il djset de Lo Zelmo.

"A Lume Di Lym" @ DanielCanzian Ristorante

Per tutta la settimana del Fuorisalone nel ristorante dello chef Daniel Canzian in via Castelfidardo 7 si cena “A Lume di LYM”, le lampade di design della nuova collezione dell’azienda friulana, con un menu degustazione creato ad hoc che comprende "Asparagi en plein air”, "Agnolotti alle canoce in salsa al profumo di zafferano”, "Branzino al sale" e il Tiramisù “Rosa del deserto”.

Wallpaper Mania

La carta da parati di design diventa protagonista del Fuorisalone in alcuni noti ristoranti milanesi. Da Il Mannarino in Alzaia Naviglio Grande 2 e da Locale in via Cirillo 12 con gli esclusivi wallpaper della Collezione Enriquezland, ideata dal designer Alessandro Enriquez e realizzata in collaborazione con Jannelli & Volpi, mentre la nuova e prima linea di carta da parati La DoubleJ trasformerà bagno del ristorante greco di Vasiliki Kouzina in via Clusone 6.

5vie di vino

Si brinda con i vini di Masciarelli Tenute Agricole nei tanti appuntamenti del Fuorisalone del 5Vie District. Da quelli presso la sede del SIAM - Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri in via Santa Marta 18 (tra cui mercoledì 19 aprile per Human Mandala, una performance di danza su progetto della designer Sara Ricciardi) a quelli nell’elegante dimora anni ’30 all’interno di uno storico palazzo milanese in via Cesare Correnti 14.

Armani/Bamboo Bar Design Cocktail Collection

Per il Salone del Mobile 2023 una carta speciale di sei drink in limited edition che omaggiano Palazzo Orsini, sede storica della maison che per l’occasione ospita le novità di Armani/Casa ,tra cui la prima collezione outdoor del brand. I sei cocktail (Palazzo Orsini, Outdoor/Resort, Giardini all’italiana, Midollino, Haute Couture e Madre Perla) si potranno degustare all’Armani/Bamboo Bar solo fino al 23 aprile.

Sartieri 1931 e il design di Andrea Castrignano

La cantina dell’Oltrepò Pavese protagonista dei brindisi delle serate del Fuorisalone in programma fino al 23 aprile, dalle 18 alle 21, nel nuovo Atelier del Design dell’interior Designer e volto televisivo Andrea Castrignano in Piazza Tricolore. Dagli Spumanti Metodo Classico DOCG Première e Allure al cabernet sauvignon in purezza Rosso Madagascar.

Beyond Depero – The 3D Art Collection

Fino al 23 aprile 2023, le vetrine dello storico locale milanese con affaccio su Piazza Duomo Camparino in Galleria ospitano le sculture in 3D ispirate ai pupazzi pubblicitari di Fortunato Depero, artista futurista simbolo della comunicazione del brand Campari negli anni 20-30 del 1900.

Pin’K up Americano

Un cocktail inedito per Fever-Tree, il primo brand di acque toniche super premium, ideato in occasione della Milano Design Week da Andrea Griggion di Terrazza Gallia. Un drink fresco e primaverile realizzato con la nuova soda Pink Grapefruit, Campari e Cocchi Storico Vermouth di Torino, da oggi disponibile nella cocktail list del rooftop restaurant dell’Excelsior Hotel Gallia in piazza Duca d’Aosta 9, di cui Fever-Tree è mixology partner.

