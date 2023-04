Fuorisalone da ballare: i party più cool della Milano Design Week 2023

di Claudio Burdi

Torna la Milano Design Week, l’evento più atteso dell’anno che trasforma la città nella capitale mondiale del design in occasione del Salone del Mobile, e con essa l’immancabile appuntamento con la kermesse di party, installazioni interattive, mostre ed esposizioni del Fuorisalone.

Ed è un Fuorisalone 2023 tutto da ballare, dal fittissimo calendario di serate imperdibili dove le tendenze più avanguardistiche del design si mescolano a ritmi musicali di ogni genere - dalla techno all'hip-hop, dal pop all'elettronica - selezionati da dj italiani e internazionali pronti a far scatenare dopo il tramonto il popolo più nottambulo della Milano Design Week.

Dalle discoteche ai loft industriali ristrutturati, dai palazzi storici alle terrazze panoramiche, dagli showroom alle location più insolite, dalle piazze ai parchi di tutta la città, ecco i party più cool, gratuiti e non, da segnarsi in agenda.

I party più importanti

Arco della Pace

Lunedì 17 aprile in Piazza Sempione il djset di Lele Sacchi per l’inaugurazione di “Stream of Consciousness: A Journey into the Digital Mind”, un’installazione di oltre 50 opere di digital art selezionate da Reasoned Art e sonorizzate da musicisti, producer e studenti del corso di Sound Design di Ied Milano, scelti dallo stesso Sacchi in collaborazione con l’etichetta discografica Asian Fake. Dalle 19.30.

Certosa Design District

Da martedì 18 a domenica 23 gli spazi ex-industriali de La Cattedrale in via Barnaba Oriani 27 che ospitano l’esposizione “Innovation for Living” si animano con live music e djset di varie crew e format della scena milanese. Si parte il 18 con C’è serata by We Are you con in console Andy Rosh, Lillo Carillo e Somethingood; il 19 con Akeem of Zamunda; il 20 con Unoclub; il 21 con La Sabbia; il 22 con Soul Medicine, Lily’s Groove e Afterhours; il 23 con Giardino dei Visionari. Dalle 18.

Tortona Design District

Da martedì 18 al 20 aprile il Padiglione Visconti in via Tortona 58 si trasforma in un pop-up club per “Assembling the Future Together”, l’esperienza sensoriale sul futuro dell’abitare di IKEA. Tre serate da urlo, realizzate in collaborazione con Telekom Electronic Beats, con il sound di giovani talenti del panorama notturno milanese e nomi hot della club culture internazionale. Il 18 con i vinili anni '80 e '90 selezionati dal negozio di dischi meneghino Serendeepity e con il djset della dj giapponese-milanese Hiroko Hacci; il 19 con il brand di high end fashion A Better Mistake, l’industrial techno dell'artista queer multidisciplinare Metaraph e il duo italiano di musica elettronica 999999999. Il 20 con la crew Ultimo Tango Sounsystem, il grande Leo Mas e Fiona Zanetti. Dalle 20 a mezzanotte.

Isola Design District

Mercoledì 19 al Samsung Smart Things Home in via Mike Bongiorno 9 va in scena il party “Passi da Casa?” a cura di Zero.eu. Si parte dall’aperitivo con tacos, margaritas e birrette con il sound di Nacho Tranquilo e la lettura di tarocchi di Alice Mastroleo, per poi proseguire con l’oroscopo dell’astrologa Lumpa, la performance live di jazz, neo-soul e hip-hop di LNDFK per finire con il djset tribale di Go Dugong. Dalle 18:30 a mezzanotte.

Dal 18 al 23 aprile il parchetto all’ombra del Bosco Verticale in via Gaetano de Castilla 19 diventa il “Design Gin Garten” di Monkey 47 con arredi sostenibili, murales, signature cocktail a cura dei migliori cocktail bar della città (in ordine cronologico: BOB, Doping Club, La Santeria, Horto, Botanical Club e The Spirit of Milan), concerti e djset. Il 18 e domenica 23 soul e r’n’b con Sam Lorenzini; il 19 pop swing con Michela Danese; il 20 afrobeat con Il Mago del Gelato e il djset a cura di Le Cannibale; il 21 jazz e funk con Gabriella Favaro e il 22 con il live della cantautrice Elena Ruscitto. Dalle 19.

Dal 18 al 23 alla Stecca 3.0 in via Gaetano de Castilla 19 si balla con una console affacciata sulla Biblioteca degli Alberi. Il 18 con il djset di Dirty Channels, Anna Molly e Camparino Club per l’opening party di Isola Design Festival; il 19 SomeWhere sonorità elettroniche di Turbojazz e Marquis; il 20 con i ritmi afrobeat, latini, reggaeton e funk di balera Favela; il 21 con la performance jazz di Libeccio Trio e a seguire il djset house e techno di Davo e Andrea Cheval e l’elettronica di Digger; il 22 trance e progressive con Hiver, Volantis e Nicodemo; il 23 con CIAO Discoteca Italiana. Dalle 18.

Terrazza Prosecco

Dal 17 al 22 aprile Prosecco DOC prende possesso degli spazi dell’hub culturale di House of Mediterraneo in via Cadolini 19 allestendo Terrazza Prosecco, una location allestita con gli arredi dell’azienda friulana Potocco dove si fondono bollicine, design e musica. Il 18 e il 20 ingresso libero per un aperitivo al calice con il djset di Emma Iovino, mentre la caccia all’invito è aperta per le altre serate danzanti che vedono in console Dargen D’Amico (il 21) e Roy Paci e Roxi (il 22).

We Will Design Music

Dal 17 al 23 aprile al BASE Milano di via Bergognone 3 di giorno si ammirano i progetti e le esposizioni dei designer che partecipano alla terza edizione di We Will Design: We have an I.D.E.A, mentre la sera si fa festa. Martedì 18 dalle 23 con Alex Fernet e Milano Shangai; mercoledì 19 dalle 18 con Select Night by Select Aperitivo, la musica di RIL Factory W/ WALULA Wave, Jay Abey, Nick Nuwe e, alle 23, con la serata Spaghetti Disco; giovedì 20 con il djset di P L Z e Luce dalle 23. A cura di Le Cannibale le one-night elettroniche di venerdì 21 con dj Python e Hiroko Hacci e di sabato 22 con HAAi e Fabio Monesi, entrambe dalle 23 con ingresso a pagamento.

Triennale Milano

Martedi 18 il party gratuito nel giardino della Triennale a cura di Le Cannibale con le dj Luwei e Luce Clandestina. Dalle 18:30.

5vie Design District

Dal 17 al 22 al Castello Sforzesco sul lato del Parco Sempione il DDN Hub in piazza del Cannone offre serate danzanti da vivere sotto le stelle. Lunedì 17 Beefeater Gin con il djset di Valentina Sartorio, il 18 Design Warriors, il 19 Burro Studio , il 19 Toy Tonics e SomeWhere, il 20 il 21 e sabato 22 Ellenbeat, Vannelli Bros, Andy rosh e Lillo Carillo; domenica 23 dalle 18:00 il party gratuito di chiusura della Design Week a cura di Le Cannibale con Giale b2b Creamy e Tamati.

Mercoledì 10 torna il Design Pride la street parade animata da carri, esibizioni, performance e musica che parte alle 18 da piazza Castello per terminare in piazza Affari dove si danza fino a mezzanotte.

Brera Design District

Il 21 aprile al Franke Flagship Store di Via Pontaccio 18 il party aperto al pubblico con special guest Samuel dei Subsonica.

In Zona Porta Romana

Dal 20 al 22 al Teatro Principe di viale Bligny le serate Design Cure con le selezioni di Comunidad Autonoma (giovedì 20), Minor Science (venerdì 21) e God Will Save Us (sabato 22). Ingresso gratuito con registrazione su Dice. Dalle 23.

Secret location

Due gli eventi tra installazioni immersive, design d’avanguardia, dj set e performer per la Milano Design Week firmata NUL. Martedì 18 l’immancabile appuntamento con il viaggio psico-sonoro tra ritmi e tradizioni musicali di ogni parte del mondo di Tyler Ov Gaia; venerdì 21 con i Mombao e il loro show di canzoni originali in diverse lingue e canzoni popolari di varie culture riarrangiate in versione elettronica.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Aprile 2023, 15:33

