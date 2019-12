Frontale tra due auto, morta una ragazza di 16 anni: gravi altri tre giovanissimi, in coma una 17enne

Dramma nel lodigiano dove unaè morta in uno schianto semifrontale avvenuto ieri sera tra due auto, lungo la provinciale 17. L'incidente, che ha coinvolto e ferito altri 4 passeggeri tra cui altre due ragazze minorenni, è avvenuto all'altezza di Casaletto Lodigiano.L'impatto tra le due vetture, lungo la carreggiata stretta e a curve, è stato violentissimo e, al momento dell'incidente, in zona cadeva una pioggia battente. Indagano i carabinieri di Lodi. Tre passeggeri sono rimasti gravemente feriti e portati tra gli ospedali di Lodi, Milano e Pavia: tra loro due ragazze di 15 e 17 anni, con quest'ultima che è in coma al Policlinico San Matteo di Pavia.A scontrarsi, un'auto guidata da un 60enne - rimasto ferito solo lievemente - e l'altra su cui viaggiavano le tre ragazze, guidata da un 21enne che ha riportato una gamba fratturata e un trauma cranico. L'incidente è avvenuto intorno alle 18.30 di ieri: i quattro giovanissimi, dopo lo schianto, sono rimasti intrappolati a lungo tra le lamiere dell'auto, andata distrutta.