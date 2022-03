Fiera Milano, dal 13 al 15 marzo fashion e accessori diventano protagonsiti

Alla Fiera di Milano Rho dal 13 al 15 marzo largo al fashion e agli accessori. I numerosi eventi in programma, uniti dall'hashtag #bettertogether, portano in fiera oltre 1.400 brand, aziende italiane e internazionali che operano nel segno dello stile e della creatività.

Fiera Milano, gli eventi dedicati al fashion e all'accessorio

Alla Fiera Milano a Rho l'inaugurazione delle fiere dedicate al fashion e all'accessorio: Micam, Salone Internazionale della Calzatura, Mipel, Evento internazionale dedicato alla pelletteria e all'accessorio moda e The One Milano, Salone dell'Haut-à-Porter, che si tengono dal 13 al 15 marzo. Homi Fashion&Jewels Exhibition, evento dedicato al gioiello moda e all'accessorio è in parziale sovrapposizione dall'11 al 14 marzo, sempre all'interno del polo fieristico di Milano.

Il ministro Mariastella Gelmini (Instagram)

Presenti alla Fiera numerose attività che porteranno in esposizione oltre 1.400 brand, aziende italiane e internazionali che operano nel segno dello stile e della creatività: «Straordinaria la capacità di fare squadra di queste 1400 aziende che – ha spiegato il ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, presente all’inaugurazione - ancora una volta, dopo la pandemia, in un momento non semplice, si mettono insieme per rilanciare il made in Italy, l'eccellenza italiana Credo che questo sia un esempio per tutto il Paese, un simbolo per la ripartenza, ma anche un grande orgoglio per la politica italiana, perché qui c'è davvero il meglio dell'italianità, coniugata con il saper fare, con l'artigianalità della pelletteria. Tantissime cose belle da valorizzare».

