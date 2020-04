Un abbraccio sportivo: Enervit fa un regalo a medici e infermieri degli ospedali lombardi

Un grande abbraccio sportivo al personale medico e infermieristico in prima linea contro il coronavirus. Questa mattina Enervit ha consegnato degli zaini contenenti prodotti Enervit al personale del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano

spiega Alberto, presidente Enervit.Nella foto allegata Alberto Sorbini, Presidente Enervit, insieme al dottor Andrea Bellone, Direttore Struttura Complessa Medicina D’Urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano, questa mattina durante la consegna degli zaini contenenti prodotti Enervit, donati al personale del Pronto Soccorso.Ed è quello che ha messo a disposizione di chi è in prima linea: medici, infermieri, operatori sanitari, molti dei quali alle prese con la terapia intensiva. Per il tempo che rincorrono, per le energie di cui hanno bisogno nell’affrontare i giorni, le notti di un’emergenza che non dà tregua. Da Milano a Como, passando per Lecco, Erba e Bergamo, consegnati a più ospedali e a diverse realtà impegnate sul territorio oltre 60 mila prodotti.Gli ospedali interessati:Milano Ospedale Maggiore Policlinico, Ospedale Niguarda Pronto Soccorso, Ospedale Sacco, Ospedale Buzzi terapia intensivaBergamo ANA-Associazione Nazionale Alpini, ospedale allestito nei padiglioni della Fiera di Bergamo, Croce RossaLecco Ospedale A. ManzoniComo Soreu dei Laghi AAT 118 ComoErba Ospedale Fatebenefratelli Erba (CO)