Edoardo Galli, ripreso dalle telecamere in stazione a Milano: «Era giù per i voti a scuola». La pista della prova di sopravvivenza

Continua il giallo sulla sparizione di Edoardo Galli, 16 anni, scomparso sei giorni fa da Colico, Lecco, dove abita con la famiglia. Nuovi vertici delle forze dell'ordine nel Lecchese per indirizzare le ricerche del giovane. Resta aperta l'ipotesi che il giovane possa essersi diretto verso l'Alta Valsassina, dove lunedì 25 marzo si erano concentrate le ricerche.

Ricerche interrotte

Le operazioni sono state interrotte, anche se proseguono quelle di gruppi di volontari nonostante la situazione in montagna sia notevolmente peggiorata, con neve, nebbia e freddo alle quote maggiori.

La pista della «prova di sopravvivenza»

Galli, riporta il Corriere della Sera, leggeva sul web consigli su come sopravvivere senza acqua e cibo: «Non si sopravvive con un giubbino di jeans e scarpe da tennis», riflettono i soccorritori, citati dal quotidiano milanese. Se, quindi, il 16enne ha deciso di nascondersi sulle montagne non potrà farlo a lungo. Al momento, però, non è emerso alcun elemento che faccia pensare a una sorta di «prova di sopravvivenza». Il giovane, secondo il Corriere, di recente stava prendendo voti più bassi a scuola.

La traccia

Gli altri versanti d'indagine conducono verso Milano. Li l'unica traccia è quella lasciata nei filmati delle telecamere alla stazione di Morbegno, Sondrio, la mattina di giovedì 21 marzo, giorno della scomparsa. Edoardo era partito da Colico per arrivare al liceo scientifico «Nervi-Ferrari» di Morbegno. A scuola, però, non è mai arrivato. Pochi minuti dopo era risalito, da solo, su un treno in direzione opposta, verso Milano e la Brianza.

L'appello disperato dei genitori

«Ti stiamo aspettando tutti a braccia aperte, torna subito, non farti problemi, ti prego, torna, ovunque tu sia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Marzo 2024, 19:11

