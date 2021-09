Covid Lombardia, il bollettino di lunedì 13 settembre: 3 morti e 220 casi in più (71 a Milano)

Covid in Lombardia, il bollettino di lunedì 13 settembre della Regione. I nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono 220 su 15.008 tamponi (tasso di positività dell'1,4%): i decessi di oggi sono 3, i guariti 174. Gli attualmente positivi salgono a 11.545 (+43 rispetto a ieri), di cui 11.067 in isolamento domiciliare (+37), 416 ricoverati con sintomi (+4) e 62 malati in terapia intensiva (+2).

La provincia con più casi è Milano con 71 (di cui 35 in città), seguita da Varese (62), Brescia (33) e Bergamo (13). Sotto i dieci casi Monza-Brianza e Pavia (8), Como (5), Mantova e Sondrio (1). Nessun nuovo caso positivo a Cremona, Lecco e Lodi.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Settembre 2021, 18:51

