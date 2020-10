Coronavirus in Lombardia. Con 32.749 tamponi effettuato è di 4.956 il numero di nuovi positivi registrati in Lombardia con una percentuale del 15,1%. Sono 213 i ricoverati in terapia intensiva (+29); mentre 2.153 i pazienti negli altri reparti (140 più di ieri). È di 51 il numero di deceduti il che porta il totale a 17.210.

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Ottobre 2020, 18:15

