Coronavirus in Lombardia, otto decessi e altri 259 positivi in più. Gallera: «109 sono legati ai test sierologici»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 19:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono altri 259 i casi positivi in più registrati in Lombardia, di cui 109 riferiti a controlli post test sierologici, a fronte di 6.637 tamponi, quasi tremila in meno rispetto a 24 ore fa. Otto i decessi. Invariato il dato delle terapie intensive, sono 98 in meno i ricoverati con sintomi.Resta molto alto il rapporto tra tamponi fatti e nuovi positivi al coronavirus trovati in Lombardia, al 6%, più o meno lo stesso livello di un mese fa. Mai così elevato il divario con il resto d'Italia, in cui tale percentuale è dello 0,33%, inferiore di circa 18 volte alla regione più colpita dalla pandemia.«I dati di oggi risentono di 109 tamponi eseguiti a fronte della positività al test sierologico regionale sui cittadini, 8 tamponi conseguenti a sierologici su operatori socio sanitari e 17 su ospiti delle Rsa. Degli altri 125 cittadini positivi oggi, alcuni sono riferibili alla positività a seguito di sierologici privati». Lo spiega l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera rispetto ai 259 nuovi casi positivi (3,9% il rapporto con i tamponi giornalieri).