Coronavirus in Lombardia, 90 positivi e un decesso nelle ultime 24 ore

Coronavirus in Italia, 17 morti e 1.350 nuovi positivi ma con quasi 30mila tamponi in meno di ieri​

Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 17:21

È solo a due cifre oggi l'incremento di casi di coronavirus in Lombardia, dove si registratopari allo 0,9 per cento deiLo rende noto il quotidiano bollettino sull'andamento della pandemia diffuso da Regione Lombardia, che precisa che dei 90 nuovi positivi 12 sono «debolmente positivi» e 5 sono stati scoperti a seguito di test sierologico., due meno di ieri, a quota 36; mentre aumentano di 19 unità i pazienti nei reparti ordinari, a quota 283. I guariti/dimessi oggi sono 20, per un totale complessivo di 1.470 dimessi e 77.379 guariti.Un incremento inferiore a quello di ieri, quando i nuovi casi erano stati 81, di cui 46 in città. Nuovi casi in diminuzione anche nelle altre: a Monza e Brianza sono 20, a Varese 11, a Brescia 10, a Bergamo 8, a Como 5, a Pavia 3, a Lodi, Mantova e Sondrio 2, mentre le province di Cremona e Lecco non registrano oggi nuovi contagi.