Coronavirus nel Lazio, positivi ancora in crescita: 198 nuovi casi di cui 117 a Roma. Cinque i decessi

Nel Lazio si registrano 198 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. Di questi 117 sono a Roma: cinque i decessi.



«Su oltre 8mila tamponi oggi nel Lazio si registrano 198 casi: di questi 117 sono a Roma e cinque i decessi. Bisogna tenere alta l'attenzione». Lo evidenzia l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, nel bollettino quotidiano dell'Unità di crisi.



Nella Asl Roma 1 sono 28 i casi nelle ultime 24 ore e di questi due con link dalla Sardegna - prosegue l'assessore - Quattordici sono i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl Roma 2 sono 76 i casi nelle ultime 24 ore e tra questi venticinque sono i contatti di casi già noti e isolati. tre sono stati individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl Roma 3 sono 13 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di due casi con link dalla Sardegna e uno dal Marocco. Quattro i contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione e uno al test sierologico». «Nella Asl Roma 4 - continua - sono 2 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un contatto di un caso già noto e isolato e uno individuato su segnalazione del medico di medicina generale. Nella Asl Roma 5 sono 15 i casi nelle ultime 24 ore e si tratta di un caso di rientro dalla Sicilia, dieci sono i contatti di casi già noti e isolati. Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione.



Nella Asl di Latina sono quarantuno i casi e un decesso. I casi riguardano un link dalla Sardegna e uno dalla Romania. Diciotto i casi con link familiare o contatto di un caso già noto e isolato. Nella Asl di Frosinone si registrano otto casi e un decesso. Dei casi uno è di rientro dalla Romania, due sono contatti di casi già noti e isolati e un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione. Nella Asl di Rieti si registrano due casi e si tratta di contatti di casi già noti e isolati. Nella Asl di Viterbo si registrano due casi e sono contatti di casi già noti e isolati. Ultimo aggiornamento: Lunedì 21 Settembre 2020, 16:43

