Coronavirus in Lombardia, continua la crescita dei ricoveri. I decessi sono 55, i nuovi positivi 3.762 IL BOLLETTINO

In Lombardia, secondo quanto riportato dal quotidiano bollettino diffuso dalla Regione continuano a crescere i ricoveri per il coronavirus: oggi sono infatti 35 più di ieri i pazienti in terapia intensiva, per un totale di 476, mentre crescono di 184, per un totale di 4.408, i ricoverati nei reparti covid. A fronte di 42.052 tamponi effettuati, sono invece 3.762 i nuovi positivi (8,9 per cento). I decessi registrati oggi sono 55 mentre i guariti/dimessi sono 1.019.

Sono 767 i nuovi positivi al registrati nelle ultime 24 in provincia di Milano, di cui 303 a Milano città. A Bergamo, secondo i dati della Regione Lombardia, sono 146, a Brescia 844, a Como 324, a Cremona 100, a Lecco 91, a Lodi 54, a Mantova 114, a Monza e Brianza 486, a Pavia 148, a Sondrio 34 e a Varese 564.

Ultimo aggiornamento: Martedì 2 Marzo 2021, 18:03

