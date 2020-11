Coronavirus in Lombardia, il bollettino di oggi 11 novembre: 152 morti e 8.180 casi in più

Coronavirus in Lombardia, i dati di oggi mercoledì 11 novembre: i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nella regione sono 8.180 su 52.712 tamponi, con 152 morti e 1.615 dimessi e guariti. Sono 6.907 i ricoverati con sintomi (+225) e 764 i malati in terapia intensiva (+56). Sono invece 134.427 (+6.132) i pazienti in isolamento domiciliare. Gli attualmente positivi al Covid salgono a 141.918 (6.413 in più rispetto a ieri).

Leggi anche > Il bollettino nazionale: oggi 623 morti, mai così tanti dal 6 aprile

È in netto calo il rapporto tra positivi e tamponi effettuati in Lombardia, che è sceso dal 23.2% di ieri al 15,5% di oggi. Dopo il boom di ieri, calano i nuovi positivi a Varese che da oltre 3000 passano a 943, sempre molto colpita la città metropolitana di Milano con 3.148 positivi di cui 1.149 a Milano città, 958 i nuovi casi a Como, 854 a Monza e Brianza. A Brescia sono 576 i nuovi positivi, 385 a Pavia, 248 a Mantova, 243 a Lecco, 193 a Cremona, 168 a Bergamo, 131 a Lodi e 63 a Sondrio.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 18:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA