Coronavirus in Lombardia, 62 deceduti e "solo" 282 nuovi positivi. Aumentano i malati in terapia intensiva

Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 18:42

. Continuano le buone notizie dalla Lombardia, dove i nuovi decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 62, con soli 282 nuovi casi di contagiati da Covid-19. Unico dato in controtendenza, quello relativo alle terapie intensive, dove dai 330 malati bisognosi di supporto respiratorio di ieri si è passati ai 348 (+18) di oggi. Diminuiscono invece i pazienti ricoverati, che si attestano oggi a 5428, ben 107 in meno rispetto a ieri. Scendono i nuovi casi in provincia di Milano. Il dato dei nuovi positivi è in aumento dello 0,3% rispetto a ieri, quando i contagi giornalieri aumentarono di 266 unità.BG: 11.741 (+24)ieri: 11.717 (+46)l’altro ieri: 11.671 (+49)BS: 13.550 (+44)ieri: 13.506 (+46)l’altro ieri: 13.460 (+69)CO: 3.496 (+16)ieri: 3.480 (+10)l’altro ieri: 3.470 (+30)CR: 6.248 (+6)ieri: 6.242 (+23)l’altro ieri: 6.219 (+16*) ai quali vanno aggiunti nel totale complessivo 25 casi riguardanti il mese di aprile e rendicontati l’altro ieriLC: 2.486 (+4)ieri: 2.482 (+34)l’altro ieri: 2.448 (+29)LO: 3.271 (+7)ieri: 3.264 (+42)l’altro ieri: 3.222 (+18)MB: 5.055 (+9)ieri: 5.046 (+31)l’altro ieri: 5.015 (+41)MI: 21.376 (+104) di cui 9.019 (+54) a Milano cittàieri: 21.272 (+178) di cui 8.965 (+98) a Milano cittàl’altro ieri: 21.094 (+201) di cui 8867 (+101) a Milano cittàMN: 3.251 (+1)ieri: 3.250 (+13)l’altro ieri: 3.237 (+16)PV: 4.777 (+35)ieri: 4.742 (+38)l’altro ieri: 4.704 (+52)SO: 1.287 (+7)ieri: 1.280 (+4)l’altro ieri: 1.276 (+10)VA: 3.182 (+18)ieri: 3.164 (+16)l’altro ieri: 3.148 (+75)