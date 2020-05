Coronavirus, a Roma 11 nuovi casi (28 nella provincia). Nel Lazio 32 contagiati e 4 morti

Roma, nuovo focolaio, isolata la casa di cura Clinica Latina. Coronavirus Il bollettino di oggi registra in tutto il Lazio 32 casi di positivi al Covid-19, 11 solo su Roma, compresa la provincia sono 28. I decessi sono 4.



Rispetto a ieri la situazione è questa: risulta complessivamente un morto ogni quattro guariti nel Lazio. Nella nostra regione il virus ha mietuto 553 vittime, mentre i pazienti che hanno sconfitto il virus sono stati in tutto 2.235. La curva sta scendendo.



Nella giornata di ieri erano 47 i casi positivi, con un trend di contagio dello 0,6 per cento. Oggi ce ne sono 15 in meno. Tre erano le vittime tra Roma e la sua provincia, oggi ce n'è uno in più. Ultimo aggiornamento: Domenica 10 Maggio 2020, 15:05

