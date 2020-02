Coronavirus, evacuata la sala della Regione Lombardia: tampone per un tecnico dell'unità di crisi

Coronavirus , evacuata la sala stampa a Milano della Regione Lombardia . Sky in diretta tv ha spiegato: «Accertamenti sono in corso su persone dello staff del presidente Fontana».

È un tecnico dell'unità di crisi della Regione Lombardia che coordina l'emergenza coronavirus l'uomo su cui sono in corso gli esami per verificare l'eventuale positività al virus. Da quanto si apprende l'uomo, in forze all'assessorato regionale al Welfare, presenta i sintomi tipici del coronavirus e gli è stato effettuato un tampone.



L'unità di crisi è operativa da venerdì scorso, dopo la notizia del primo contagiato lombardo da coronavirus, al sesto piano di Palazzo Lombardia, sede della Regione, ed è formata da tecnici delle direzioni generali Welfare e Protezione Civile coordinati dagli assessorati di riferimento. Alle riunioni partecipano in alcuni casi anche i vertici della Regione, ma non è detto che ci sia stato un contatto diretto con loro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 26 Febbraio 2020, 19:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'inviata di Sky tg24 in diretta tv ha annunciato che la conferenza stampa è stata cancellata e che sono in corso accertamenti sulle persone dello staff del presidente Fontana. Tutti i giornalisti sono stati invitati ad uscire dalla sala nella sede della Regione. La situazione in questo momento è in evoluzione.In questi momenti doveva esserci una conferenza stampa in cui i vertici della Regione Lombardia avrebbero dovuto dare informazioni sui numeri dell'epidemia in Lombardia. Tutto cancellato e l'intero piano della sala stampa con centinaia di giornalisti evacuato per precauzione.