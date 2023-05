Milano, concerto Radio Italia Live in piazza Duomo: tram deviati e controlli, tutte le info

di Simona Romanò

Tram deviati, stazione del metrò Duomo chiusa, la M1 e la M3 che allungano l’orario di chiusura. E sono in arrivo le ordinanze di Palazzo Marino per garantire la sicurezza a Milano, tra cui, molto probabilmente, il divieto di vendere bevande in vetro e in lattina da asporto. È tutto pronto per la decima edizione del concerto di Radio Italia Live che, presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, si svolgerà in piazza Duomo, domani, dalle 20.40. Dieci artisti per una serata gratuita di musica dal vivo che potrebbe essere funestata dalla pioggia: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. «È un grande regalo alla città, sarà come sempre una grande gioia», ha dichiarato il sindaco Giuseppe Sala. Per divertirsi in sicurezza è importante tenere in considerazione alcune semplici indicazioni e capire come arrivare all’evento nel modo più semplice. Il primo consiglio, da parte degli organizzatori, «è quello di arrivare in piazza Duomo nella tarda mattinata, perché alla piazza potranno accedere un numero contingentato di persone e non è prevista l’installazione di maxi schermi in altre zone della città».

MEZZI PUBBLICI

Dopo le 11,30 e fino al termine del servizio i treni del metrò saltano la fermata Duomo e l’Atm Point di Duomo è chiuso tutto il giorno; la M1 e la M3 chiudono più tardi per permettere al pubblico di usufruire del servizio; i parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Gobba, San Donato e Maciachini restano aperti fino alle 2 di notte; dopo le 11,30, i tram delle linee 2, 12, 14, 15, 16 e 19 sono deviati (per info consultare il sito Atm); da Atm ricordano che il biglietto, per comodità, «si fa a bordo con carte contactless»: si può pagare metropolitane, autobus, tram e filobus, con carta di credito, bancomat, telefono o orologio smart.

DIVIETI

Quasi sicuramente saranno in vigore le ordinanze messe in atto per i grandi eventi, come quelle che erano “attive” durante la settimana del Salone del Mobile. Tra cui lo stop al commercio itinerante su area pubblica e la somministrazione di alimenti e bevande (anche gratuita) da asporto in bottiglie di vetro e in contenitori di latta. Previsti controlli straordinari da parte delle forze dell’ordine

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Maggio 2023, 01:15

