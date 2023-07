Concerti da record, zona San Siro nel caos: 10mila multe in un mese

di Simona Romanò

Caos parcheggi selvaggi, viabilità in tilt e boom di multe. L’estate rock dei concerti all’Ippodromo e a San Siro non è solo musica e festa, ma anche disagi per i residenti infuriati: si sentono «assediati», «intrappolati nelle proprie case» con il festival I-days che in sette date ha portato 320mila spettatori. Esultano gli organizzatori, ma non gli abitanti. Ed è stata anche raffica di 10mila sanzioni, da metà giugno al 12 luglio, per chi ha posteggiato in divieto di sosta, anche sui prati, durante i concerti, compresi quelli al Meazza. Sabato sera è stato il gran finale degli I-Days, con tanto divertimento, ma anche disordine per la carica dei centomila spettatori per due eventi in due luoghi praticamente adiacenti: all’Ippodromo Snai San Siro 35mila fan hanno salutato il ritorno in Italia degli Iron Maiden, mentre a La Maura gli inglesi Arctic Monkeys hanno radunato 65mila persone.

Il tam tam delle proteste corre sui social con post infuocati per l’assessore alla Mobilità, Marco Granelli. «Le macchine nel prato, seminato con fiori sempre curati, come fosse un parcheggio.

Granelli spiega che «il Comune ha messo in campo vigili, ausiliari, Gev, Atm per diminuire l’impatto». Infatti, sono state verbalizzate, in circa un mese di concerti, «quasi 10 mila sanzioni per sosta irregolare: di queste, più di 3mila per sosta sul verde, oltre 2mila a chi ha occupato gli stalli per residenti e più di 3mila a chi ha parcheggiato sulle strisce blu senza pagare». L’assessore ha aggiunto che «il concerto con più sanzioni è stato quello di Mengoni, l’8 luglio allo stadio, con 767 sanzioni, poi, quello del 5 di Ligabue, con 751 multe».

