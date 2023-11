Cisterna perde sostanza tossica alla stazione, 25 operatori in ospedale

di Redazione web

Una cisterna in transito allo scalo ferroviario merci di Segrate, in provincia di Milano, ha perso parte del materiale tossico che stava trasportando, e 25 persone sono sotto osservazione. Si tratta di Octanoyl Chloride, una sostanza che anche a basse concentrazioni risulta tossica; alcuni lavoratori della stazione si sono accordi delle perdite e hanno subito chiamato i vigili del fuoco.

Lievi intossicati

I 25 operatori del terminal sono stati portati in ospedale per il monitoraggio ospedaliero in seguito all'esposizione alla sostanza, che ha provocato diversi sintomi, per fortuna non gravi, come irritazione oculare, mal di gola, lievi difficoltà respiratorie, affrontabili in codice verde e giallo, mentre altri pazienti sono del tutto asintomatici al momento della valutazione.

Cisterna difettosa

Pare che il liquido tossico, sarebbe uscito a causa di una chiusura difettosa dei bulloni della cisterna.

Mercoledì 8 Novembre 2023, 15:22

