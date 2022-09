Charles Leclerc resta a secco. La sua Ferrari non ha più benzina e per lui scatta un pit stop davvero inaspettato. Niente a che vedere con la Formula 1, ma con la sua Ferrari personale a poche ore dal Gran Premio di Monza che lo ha visto salire sul secondo gradino del podio. Il video di Leclerc dal benzinaio è diventato subito virale, tra l'ironia e l'incredulità dei cittadini.

Leggi anche > GP Monza, fischi del pubblico per l'arrivo con la safety-car. Vince Verstappen davanti a un deluso Leclerc

Il rifornimento inaspettato

Il campione di Formula 1, dopo un Gran Premio ricco di polemiche, era alla guida della sua Ferrari scortato dagli agenti di polizia in moto quando si è accorto di essere rimasto a secco. Così ha dovuto fermare la scorta e fermarsi al primo benzinaio della zona. Charles Leclerc si è fermato al distributore di benzina e, dopo un rapido rifornimento, ha ripreso la sua corsa verso casa. Increduli i cittadini di Monza, fermi a fare benzina, quando hanno visto il ferrarista arrivare, scendere dalla sua macchina e fare rifornimento.

L'incredulità della gente

Il pit stop fuori programma è successo in via Boito, al self service. E questa volta con lui non c'erano i fidati meccanici del cavallino rampante, ma i tifosi che si sono visti arrivare improvvisamente Charles Leclerc. Uno di loro ha scattato foto e immortalato con un video la sosta del campione durata qualche secondo. Poi è ripartito sempre scortato dalla polizia. Le immagini e il video sono state poi pubblicate sul gruppo Facebook Easy Monza:scatendando l'ilarità del web.

Charles #Leclerc a secco, pit stop inaspettato alla sua #Ferrari: il video al benzinaio fa impazzire il web https://t.co/6dn3lQKNLG — Leggo (@leggoit) September 12, 2022

Ultimo aggiornamento: Lunedì 12 Settembre 2022, 20:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA